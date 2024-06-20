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Чемпионат Европы по футболу 2024

Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу

20 Июня 2024 • 23:54 Комментировать (3)
Испания
1:0
Италия
окончен

Сборные Испании и Италии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 20 июня.

Протокол игры  
Испания1:0Италия
(1:0) Калафьори Риккардо55'  
Унай СимонКарвахаль ДаниэльЛе Норман Робен  69'Лапорт ЭмерикКукурелья МаркПедри 71' (Баэна Алекс ( 71') Родри Эрнандес  45'Фабиан Руис 90' (Мерино Микель ( 90') Ямаль Ламин 71' (Торрес Ферран ( 71') Мората Альваро 78' (Оярсабаль Микель ( 78') Уильямс Нико 78' (Перес Айосе ( 78')
Запасные: Ольмо ДаниНачо ФернандесГримальдо АлексНавас ХесусЛопес ФерминРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроХоселу СанмартинСубименди Мартин
Доннарумма Джанлуиджи  15'Ди Лоренцо ДжованниБастони АлессандроКалафьори РиккардоДимарко ФедерикоЖоржиньо II 46' (Камбьясо Андреа ( 46') Кьеза Федерико 64' (Дзакканьи Маттиа ( 64') Фраттези Давиде 46' (Кристанте Бриан ( 46'  46') Барелла НиколоПеллегрини Лоренцо 82' (Распадори Джакомо ( 82') Скамакка Джанлука 64' (Ретеги Матео ( 64')
Запасные: Белланова РаульЭль-Шаарави СтефанФолоруншо МайклВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоФаджоли НиколоГатти ФедерикоБуонджорно АлессандроМанчини Джанлука
20 июня. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

Продолжает «группа смерти» радоваться нас классными афишами. В первой из таковых сборная Испании удивила со знаком плюс – при довольно равной игре случился разгром хорватов (3:0). Второе испытание предстояло пройти с командой Лучано Спаллетти, минимально победившей сборную Албании в первом туре. «Красная фурия» вновь значилась фаворитом топового противостояния.

Она и начала матч с классных атак. Как испанцы не забили за первый тайм – непонятно. Почти сразу Нико Уильямс улетел по левому флангу и мягко набросил на линию вратарской площади. Головой пробил невысокий Педри, а Доннарумма из-под перекладины выудил мяч. Когда через десять минут кросс Мораты замыкал уже Уильямс, Джанлуиджи не спасал. С трёх метров бил головой Нико, направив мяч чуть правее створа. Откровенно повезло итальянцам.

Следующего момента пришлось ждать долго. Ламин Ямаль из центра начал рейд, прошёл троих и успел протолкнуть мяч на Морату. Альваро сместился правее, чуть затянул парой замахов, а в итоге пробил в Доннарумму. Следующий сейв Джанлуиджи совершил после дальнего удара Фабиана Руиса. Просто шикарно пальнул испанский полузащитник, но снова из-под перекладины достал мяч итальянский голкипер.

Просто чудом дожили до второго тайма итальянцы, а начали его с грубейшего фола свежего Кристанте. Брайан, заменивший Жоржиньо, чуть не сломал Родри, но получил только жёлтую карточку. Испанцы же продолжили методично раскачивать оборону Италии: слева открылся Кукурелья и классно прострелил на второй темп. Педри в касание пробил без шансов для голкипера, но просто не попал в створ.

Гол всё-таки случился. Случился он за авторством лучшего бомбардира Евро-2024: автогола. Опять кросс пошёл слева (Уильямс), Доннарумма мяч отбил точно в колено Риккардо Калафьори, а защитник уже отправил его в ворота – 1:0. И только после гола игра наконец выровнялась, но и успокоилась заодно. Итальянцы стали огрызаться, появляться на чужой половине поля, зато появились свободные зоны для Уильямса. Нико разбежался слева, подошёл к углу штрафной площади и мощно шарахнул в дальний. Италию спасла крестовина.

Вязкий футбол тянулся до финального свистка, заставшего минимальную победу Испании. «Красная фурия» уже гарантировала себе не просто участие в плей-офф, но и первое место в группе.

Сборная Италии выйдет в плей-офф?
Да, со второго места Да, с третьего места Нет
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Комментарии (3) Все комментарии
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cabo verde
21 Июня 2024 в 00:02
чем то напоминает матч 2020 когда должны были добивать итальянцев, но в итоге те стали чемпионами пенальти
и тогда у испанцев был такой же слабый состав
бери - прессингуй, да забивай
но что тогда, что, возможно, сейчас фурия стала самым проблемным соперником скуадры
но в этот раз итальянцы были мегафэйловыми
куча потерь мяча у штрафной, вишенка - автогол
а все почему - потому что надо от себя играть, а не сидеть в штрафной и ждать ошибки
англам и французам как показательный пример как играть не надо
CELTIC FROST
21 Июня 2024 в 00:14
Про испанцев не скажу. но сравнению с тем турниром итальянцы солидно сдали в командном классе. Пока по суммарному классу это амбициозные крепкие середняки. Но футбол - игра непредсказуемая. и они могут как не выйти из группы, так и пройти далеко. / а по испанцам - посмотрим. Плэй-офф -это не группа. одна неудача - и все.
CELTIC FROST
21 Июня 2024 в 00:02
Да уж, испанцы сегодня заслужили разгромить соперника сегодня куда больше, чем в игре с хорватами. Хотя итальянцы сохранили лицо по счету, по игре - действовали как явные аутсайдеры и отскочили. Спаллетти, что это за футбол? Аж хуже, чем с Аутгейт. Не удивлюсь, если в третьем туре с таким футболом будет поражение от хорватов.
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