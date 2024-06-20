Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу

Сборные Испании и Италии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 20 июня.

Продолжает «группа смерти» радоваться нас классными афишами. В первой из таковых сборная Испании удивила со знаком плюс – при довольно равной игре случился разгром хорватов (3:0). Второе испытание предстояло пройти с командой Лучано Спаллетти, минимально победившей сборную Албании в первом туре. «Красная фурия» вновь значилась фаворитом топового противостояния.

Она и начала матч с классных атак. Как испанцы не забили за первый тайм – непонятно. Почти сразу Нико Уильямс улетел по левому флангу и мягко набросил на линию вратарской площади. Головой пробил невысокий Педри, а Доннарумма из-под перекладины выудил мяч. Когда через десять минут кросс Мораты замыкал уже Уильямс, Джанлуиджи не спасал. С трёх метров бил головой Нико, направив мяч чуть правее створа. Откровенно повезло итальянцам.

Следующего момента пришлось ждать долго. Ламин Ямаль из центра начал рейд, прошёл троих и успел протолкнуть мяч на Морату. Альваро сместился правее, чуть затянул парой замахов, а в итоге пробил в Доннарумму. Следующий сейв Джанлуиджи совершил после дальнего удара Фабиана Руиса. Просто шикарно пальнул испанский полузащитник, но снова из-под перекладины достал мяч итальянский голкипер.

Просто чудом дожили до второго тайма итальянцы, а начали его с грубейшего фола свежего Кристанте. Брайан, заменивший Жоржиньо, чуть не сломал Родри, но получил только жёлтую карточку. Испанцы же продолжили методично раскачивать оборону Италии: слева открылся Кукурелья и классно прострелил на второй темп. Педри в касание пробил без шансов для голкипера, но просто не попал в створ.

Гол всё-таки случился. Случился он за авторством лучшего бомбардира Евро-2024: автогола. Опять кросс пошёл слева (Уильямс), Доннарумма мяч отбил точно в колено Риккардо Калафьори, а защитник уже отправил его в ворота – 1:0. И только после гола игра наконец выровнялась, но и успокоилась заодно. Итальянцы стали огрызаться, появляться на чужой половине поля, зато появились свободные зоны для Уильямса. Нико разбежался слева, подошёл к углу штрафной площади и мощно шарахнул в дальний. Италию спасла крестовина.

Вязкий футбол тянулся до финального свистка, заставшего минимальную победу Испании. «Красная фурия» уже гарантировала себе не просто участие в плей-офф, но и первое место в группе.