Саутгейт объяснил замену Кейна в матче с Данией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему заменил нападающего команды Гарри Кейна в минувшей игре с Данией.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 между Данией и Англией состоялась в четверг, 20 июня. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Кейн провел на поле 69 минут и отметился одним забитым мячом.

— Нам нужна была новая энергия. Прошло уже два матча, поэтому нам нужно было освежить атакующую линию, чтобы лучше прессинговать, — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

После двух туров Англия возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав четыре очка. В последнем туре группового этапа команда Саутгейта встретится со Словенией (25 июня).