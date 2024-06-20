​Имя Мусиалы теперь украшает перрон железнодорожной станции в Штутгарте

По прибытию на главный ЖД-вокзал Штутгарта вас встретит Джамаль Мусиала - вернее, табличка с его именем, установленная там в напоминание о том, что футболист «Баварии» и сборной Германии родился именно в этом городе.

Установка таких табличек на время больших турниров - уже давняя традиция немецких железнодорожников. Удостаиваются её, конечно же, не все, а лишь избранные - то есть футболисты немецкой национальной команды.

Повышают ли такие таблички туристическую привлекательность городов - вопрос, конечно же, дискуссионный. Сборная Германии выиграла оба первых матча на Евро-2024.