Мор считает, что Словения наиграла на победу в матче с Сербией

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием о минувшем матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Словении и Сербии.

Встреча второго тура завершилась ничейным результатом – 1:1.

Мор признался, что ожидал увидеть победу Сербии, но в итоге они отскочили, сравняв счет в самой концовке.

«Если смотреть по игре, то словенцы заслужили победу больше, чем сербы», — заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В настоящий момент сборная Словении располагается на третьей позиции в турнирной таблице группы C, набрав два очка в двух турах. Сербия с одним зачетным баллом занимает последнее место.

В заключительном туре словенцам предстоит сыграть с Англией, а сербы встретятся с Данией.