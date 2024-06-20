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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Испании открыла счёт в игре с итальянцами благодаря автоголу

20 Июня 2024 • 23:16 Комментировать (2)
Испания
1:0
Италия
окончен

В главном матче дня на чемпионате Европы 2024 года играют сборные Испании и Италии. На 55-й минуте был открыт счёт в противостоянии. Нико Уильямс слева от боковой линии штрафной навесил на Альваро Морату, тот подставил голову, а голкипер в броске среагировал, мяч отскочил в колено Риккардо Калафьори и оказался в сетке ворот.

1:0 на табло. Испанцы с 6 очками рискуют досрочно выиграть группу, их соперник остается вторым с тремя баллами. У албанцев и хорватов по одному пункту.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании

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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
21 Июня 2024 в 00:06
Чистая, без сомнений, победа Фурии -Роха. И досрочный выход в плей-оф.
Francisco Gento
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Испанцы играют лучше. Не будет удивительным, если забьют ещё и в итоге победят.
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