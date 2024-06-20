Сборная Испании открыла счёт в игре с итальянцами благодаря автоголу

В главном матче дня на чемпионате Европы 2024 года играют сборные Испании и Италии. На 55-й минуте был открыт счёт в противостоянии. Нико Уильямс слева от боковой линии штрафной навесил на Альваро Морату, тот подставил голову, а голкипер в броске среагировал, мяч отскочил в колено Риккардо Калафьори и оказался в сетке ворот.

1:0 на табло. Испанцы с 6 очками рискуют досрочно выиграть группу, их соперник остается вторым с тремя баллами. У албанцев и хорватов по одному пункту.

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