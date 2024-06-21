Что нужно Сербии для выхода в плей-офф Евро-2024

В четверг на чемпионате Европы проходили матчи второго тура в группе С. Сборная Англии могла обеспечить себе выход в плей-офф с первого места, но команда Гарета Саутгейта добилась лишь ничьей в матче с Данией. Как следствие, в квартете сложилась весьма интересная турнирная ситуация. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает обо всех раскладах.

Равенство очков

Первым делом по обыкновению проговорим регламент. Порядок сравнения показателей команд на Евро-2024 такой: набранные очки, результаты личных встреч, общая разность голов, общее количество забитых голов, очки fair pay (-1 очко за жёлтую карточку, -3 очка за красную карточку, -4 очка за прямую красную карточку после жёлтой), рейтинг квалификации. Разобрались.

Таблица и расписание

Теперь давайте посмотрим на таблицу группы С, а также на то, кто с кем будет играть в последнем туре.

М Команда И В Н П ЗМ РМ РМ О 1 Англия 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 Дания* 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Словения* 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Сербия 2 0 1 1 1 2 -1 1

Англия – Словения

Дания – Сербия

*Стоит отметить, что сборные Дании и Словении между собой сыграли вничью (1:1). Показатели забитых и пропущенных голов у команд идентичные (2:2). По очкам fair play у датчан и словенцев тоже паритет (по -4). Дания идёт выше, поскольку общем рейтинге квалификации занимает 9-е место, а Словения – 15-е.

Турнирные расклады

Сборная Англии не может опуститься ниже третьего места. Четырёх уже набранных очков команде Гарета Саутгейта должно хватить как минимум для выхода в плей-офф в числе четырёх лучших из шести третьих мест, хотя, конечно, англичане хотят занять первое место. Для решения этой задачи Англии достаточно обыграть Словению. Если «три льва» сыграют вничью, то финишируют либо первыми (если Дания не выиграет), либо вторыми (если Дания выиграет с определённым счётом). Если англичане проиграют, то финишируют либо вторыми (если Дания не выиграет), либо третьими (если Дания выиграет).

Отдельно отметим, что если Англия и Дания наберут по 5 очков, то их места определятся либо по разности голов, либо по количеству голов, либо по очкам fair play, либо даже по рейтингу квалификации (в последнем случае англичане будут выше). Тут просчитать сложно – всё будет зависеть от конкретных счетов двух матчей.

Сборная Дании точно выйдет в плей-офф Евро-2024, если обыграет Сербию. При таком раскладе «алая гвардия» займёт либо первое место, либо второе – в зависимости от результата другого матча. О ситуации, при которой датчане и англичане наберут по пять очков, мы уже рассказывали абзацем выше. Если же по пять очков наберут Дания и Словения, то с ними будет работать тот же подход – они тоже сыграли межу собой 1:1.

Дания может остаться на втором месте при ничьей, если в параллельном матче Англия обыграет Словению. Также датчане финишируют вторыми при своей ничьей, если параллельный матч тоже завершится вничью, и при этом если датчане по-прежнему будут опережать словенцев по дополнительным показателям (сейчас Дания выше Словении по рейтингу квалификации при паритете по всем предыдущим критериям).

Вообще при ничьей Дания точно не опустится ниже третьего места и будет претендовать на попадание в число лучших третьих мест. С тремя очками и нулевой разностью голов попасть в 1/8 финала будет реально. К началу игр ситуация будет более ясной, ведь к тому моменту в трёх группах будет известно точное итоговое положение команд.

Если Дания проиграет Сербии, то сможет претендовать лишь на третье место. Датчанам нужно будет надеяться, что словенцы тоже проиграют и будут хуже по дополнительны показателям. Но с двумя баллами войти в число лучших третьих мест вряд ли реально.

Сборная Словении при победе над Англией финиширует либо на первом месте в группе, либо на втором – это будет зависеть от результата параллельной игры. Как мы уже отметили, при равенстве очков между Словенией и Данией их места определятся по дополнительным показателям. Словенцы точно будут первыми, если выиграют, а датчане – нет.

Словения может подняться на второе место при ничьей, если параллельный матч тоже завершится вничью и при этом словенцы определят датчан по дополнительным показателям.

При любой своей ничьей Словения не опустится ниже третьего места и будет претендовать на выход в плей-офф. С тремя очками и нулевой разностью голов можно рассчитывать на попадание в число лучших третьих мест.

Если Словения проиграет, то сможет рассчитывать только на третье место. Чтобы остаться на нём, словенцам нужно одно из трёх:

- победа Дании над Сербией;

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- победа Сербии над Данией, при которой словенцы будут выше датчан по дополнительным показателям (по 2);

- ничья Дании и Сербии, при которой словенцы будут выше сербов по дополнительным показателям при равенстве очков (по 2).

Правда, с двумя очками рассчитывать на выход в 1/8 финала с третьего места очень сложно.

Сборная Сербии выйдет в плей-офф со второго места только при одном раскладе – если обыграет Данию, а Словения не сможет обыграть Англию.

Если в третьем туре победят сербы и словенцы, то Словения будет первой, а Сербия – третьей (по личной встрече сербы уступят Англии). При таком раскладе сербы будут иметь неплохие шансы попасть в плей-офф в числе лучших третьих мест.

Сербия может финишировать на третьей позиции при ничьей с Данией, если Словения проиграет с таким счётом, что сербы окажутся выше по дополнительным показателям. Но с двумя очками оказаться в списке лучших третьих команд групп вряд ли реально.

При поражении от Дании сборная Сербии точно поедет домой, что и так понятно.

Александр Тихий