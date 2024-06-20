Родри пропустит матч против Албании

Полузащитник сборной Испании Родри не сможет помочь своей команде в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы – 2024.

В эти минуты проходит встреча второго тура между сборными Испании и Италии. В концовке первого тайма испанский полузащитник Родри получил желтую карточку, которая стала для него второй на текущем турнире.

Напомним, что на чемпионате Европы дисквалификация наступает уже после второго предупреждения, по этой причине 27-летний хавбек пропустит следующую игру против Албании.

Следить за ходом событий матча Испания – Италия можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.