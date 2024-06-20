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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Скончался бывший генсек УЕФА

20 Июня 2024 • 22:50 Комментировать

В возрасте 80 лет не стало Герхарда Айгнера - бывшего генсека УЕФА, который работал в этом качестве целых четырнадцать лет, с 1989 по 2003 год. Именно с этим связаны минуты молчания перед играми Англии с Данией, а также Испании с Италией, которые сражаются между собой прямо сейчас.

Айгнер родился в суровые годы второй мировой войны, успел в молодости поработать арбитром, причём это было в перерыве его собственной игровой карьеры. В 1992 году Айгнер выступал против признания сборной России правопреемником сборной СССР, однако его переубедили вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков и президент УЕФА Леннарт Юханссон.


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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Герхард Айгнер
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