​Скончался бывший генсек УЕФА

В возрасте 80 лет не стало Герхарда Айгнера - бывшего генсека УЕФА, который работал в этом качестве целых четырнадцать лет, с 1989 по 2003 год. Именно с этим связаны минуты молчания перед играми Англии с Данией, а также Испании с Италией, которые сражаются между собой прямо сейчас.

Айгнер родился в суровые годы второй мировой войны, успел в молодости поработать арбитром, причём это было в перерыве его собственной игровой карьеры. В 1992 году Айгнер выступал против признания сборной России правопреемником сборной СССР, однако его переубедили вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков и президент УЕФА Леннарт Юханссон.