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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин считает, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

20 Июня 2024 • 22:41 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
Через 22 ч. 34 мин.

Андрей Аршавин, в прошлом полузащитник и капитан сборной России, считает, что Килиан Мбаппе не поможет французской сборной на групповом этапе Евро-2024.

- Не думаю, что французы будут рисковать Мбаппе, в этом нет никакой нужды. В двух оставшихся играх групповой стадии, думаю, он на поле не появится. Он тренируется, чтобы получать хоть какую-то нагрузку. Нет смысла им рисковать, - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мбаппе получил травму носа в матче 1-го тура группового этапа с Австрией и не смог доиграть встречу до конца. Сообщалось, что в оставшихся матчах форвард будет играть в специальной маске.

21 июня французы сыграют против Нидерландов, встреча начнётся в 22:00 по мск.

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