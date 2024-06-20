Аршавин считает, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

Андрей Аршавин, в прошлом полузащитник и капитан сборной России, считает, что Килиан Мбаппе не поможет французской сборной на групповом этапе Евро-2024.

- Не думаю, что французы будут рисковать Мбаппе, в этом нет никакой нужды. В двух оставшихся играх групповой стадии, думаю, он на поле не появится. Он тренируется, чтобы получать хоть какую-то нагрузку. Нет смысла им рисковать, - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мбаппе получил травму носа в матче 1-го тура группового этапа с Австрией и не смог доиграть встречу до конца. Сообщалось, что в оставшихся матчах форвард будет играть в специальной маске.

21 июня французы сыграют против Нидерландов, встреча начнётся в 22:00 по мск.