Галлахер – о матче с Данией: «Ничья – не худший результат»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер высказался после ничьей с Данией.

Встреча чемпионата Европы – 2024 прошла в четверг и завершилась со счётом 1:1. Англия возглавляет таблицу своей группы, датчане идут на второй строчке.

- Тяжелая игра, мы знаем, что можем играть намного лучше, но надо отдать должное Дании. Они играли отлично, это хорошая команда. Думаю, что 1:1 – это не худший результат. Если сможем улучшить свою игру, то сможем взять три очка в следующем матче, - передаёт слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.

Англия в следующем туре сыграет со Словенией, матч пройдёт 25 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.