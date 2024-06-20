Саутгейт — о ничьей с Данией: «Мы не сыграли так, как хотели»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился комментарием после матча с национальной командой Дании.

Встреча второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 завершилась со счетом 1:1.

— Стоит признать, что мы не сыграли так, как хотели. У нас не получается контролировать мяч и оказывать давление на соперника. Пока мы не играем так, как хотелось бы, — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Специалист отметил, что нужно провести тщательный анализ игры прошлых матчей и повысить свой уровень, чтобы добраться до высоких стадий.

По итогам двух сыгранных туров сборная Англии располагается на первой позиции в группе C, добыв четыре балла. В третьем туре подопечные Саутгейта сыграют со Словенией (25 июня).