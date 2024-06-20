Юльманн считает, что Дания могла победить англичан

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн поделился комментарием о минувшем матче с Англией.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Дании и Англии завершилась вничью.

— У меня нет разочарования от результата, но очевидно, что мы могли добыть что-то большее, чем ничью. Мы сыграли так, как и должны были, с огнем и страстью, — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.

На данный момент сборная Дании находится на второй позиции в турнирной таблице группы C, набрав два зачетных балла.

В заключительном туре датчане сыграют с Сербией. Встреча между командами запланирована на 25 июня.