Уокер: «Англия лидирует в группе, так что нужно извлечь позитив из матча с Данией»

Кайл Уокер, игрок сборной Англии, высказался после ничейного исхода матча чемпионата Европы – 2024 с Данией.

Встреча прошла в четверг и завершилась вничью, команды забили друг другу по одному голу.

- Мы заработали очко, лидируем в группе и будем двигаться дальше. Мы играли против хорошей команды. Англия лидирует в группе, так что нужно извлечь из этой игры позитив. Нужно признать, что Дания забила гол после отличного удара из-за пределов штрафной, - передаёт слова защитника пресс-служба УЕФА.

Коллектив Гарета Саутгейта набрал четыре балла и идёт на первой строчке в таблице, Дания с двумя очка и занимает второе место.