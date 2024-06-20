​Эксперты назвали вероятность, с которой Нидерланды обыграют Францию

Сборные Нидерландов и Франции сразятся в очном матче в пятницу, 21 июня 2024 года, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Нидерландов сможет одержать победу в предстоящем матче с вероятностью в 27,2%, ничейный исход матча возможет с вероятностью в 28,4%, а вот победа сборной Франции оценена в 44,4%.

Напомним, что матч Нидерланды – Франция начнётся в 22:00 по московскому времени, а прямая бесплатная текстовая трансляция поединка состоится на нашем спортивном портале.