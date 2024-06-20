Титов рассказал, что его впечатлило на Евро-2024

Егор Титов, в прошлом футболист «Спартака» и сборной России, поведал, чему впечатлился на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, Евро проходит на полях Германии, турнир начался 14 июня, а финальный матч пройдёт 14 июля. На данный момент только сборная Германии обеспечила себе место в плей-офф, одержав две победы в двух матчах.

- Что впечатлило больше всего? Стадионы - битком. Очень много болельщиков из небольших стран, пусть и близлежащих, - Чехии, Швейцарии, Словакии... Ну, и приятно видеть российские флаги. Понятно, наши люди там тоже присутствуют, - цитирует Егора Титова Livesport.ru.

Отметим, что болельщики с флагами России были замечены на матчах Германия – Шотландия и Словения – Сербия.