Кейн: Мы не знаем, как прибавлять по ходу матча

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался об игре своей команды в матче с Данией.

Поединок второго тура чемпионата Европы – 2024 завершился со счетом 1:1.

— Мы хорошо входим в игры, но когда соперники начинают садиться, то мы не всегда понимаем, как усилить давление. Мы не понимаем, кто у нас выйдет на замену, — цитирует Кейна BBC.

Форвард заявил, что нужно сделать выводы и исправить ошибки.

После двух сыгранных матчей сборная Англии идет на вершине турнирной таблицы группы C, набрав четыре зачетных балла.

В третьем туре англичане сыграют со Словенией. Встреча состоится 25 июня, начало — в 22:00 по мск.