Кейн — о ничьей с Данией: Нужно сохранять спокойствие

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался после матча второго тура чемпионата Европы – 2024 с Данией.

Игра между командами из группы C завершилась ничейным результатом – 1:1.

«Мы можем играть лучше как с мячом, так и без него. Англия пока не вышла в плей-офф, это наша первая цель», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Футболист понимает, что многие расстроены результатом, но отметил, что нужно сохранять спокойствие.

В настоящий момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своей копилке четыре очка. В заключительном туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командой Словении.