Хёйбьерг стал лучшим игроком матча Дания – Англия

Сегодня, 20 июня, сборная Дании встречалась со сборной Англии в матче второго тура чемпионата Европы – 2024. Игра между командами завершилась ничейным результатом со счётом 1:1.

После финального свистка лучшим игроком матча был признан полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг. 28-летний футболист провел на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отметился.

На данный момент Англия возглавляет группу C, набрав четыре очка в двух турах. Дания с двумя баллами располагается на второй позиции.

В заключительном туре англичане сыграют со Словенией, а датчане встретятся с Сербией.