Силкин - о потере очков сборной Англии: «Датчане очень организованы, они ещё не сказали последнего слова»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о сыгранных матчах группы С.

- Как вам матч Англии с Данией?

- Англичане первыми забили и просто бросили играть. После этого получили ответку и уже стали действовать по счету. Было понятно, что проигрывать им было нельзя.

- Почему англичане столкнулись с проблемами в этой игре и не смогли забить еще?

- Понятно, что они стремились забить и выиграть, но я совершенно не понял замен. Сака хорошо обострял с правой стороны, Фоден тоже хорошо смотрелся, а Саутгейт берет и меняет их. Для меня это не логичные замены.

- Англичане считались одними из фаворитов Евро. Для вас они таковыми остаются?

- Команда-то у них хорошая. Просто их надо правильно расставить на поле и направить. Как сказал комментатор матча: команда хорошая, но не всем есть место на поле. Важно ведь не только иметь в распоряжении хороших футболистов, но и правильно их расставить. Это уже тренерский вопрос. А так, понятно, что англичане выйдут из группы. Что же они четвертое место займут?

- Как вам результат матча Словения – Сербия?

- Сейчас у этих команд есть очки в копилке. Таким образом, все сборные группы С имеют шансы пройти в плей-офф. Датчане вообще проявляют себя как очень организованная, неплохая команда. У них было больше опасных подходов к воротам соперника, чем у Англии. Эта команда еще не сказала последнего слова.

Елена Григорьевская