Мбаппе может пропустить матч с Нидерландами из-за маски

21 июня сборная Франции встретится с Нидерландами в матче второго тура чемпионата Европы – 2024.

Напомним, в игре первого тура французский нападающий Килиан Мбаппе сломал нос. Накануне он принял участие в тренировке в специальной маске.

L`Equipe сообщает, что Мбаппе не сможет сыграть с Нидерландами в своей маске, которая выполнена в цветах национальной команды. Дело в том, что по правилам УЕФА маска должна быть изготовлена в одном цвете.

Стоит сказать, что ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о возможном участии Мбаппе в предстоящей игре.

Начало матча Нидерланды – Франция запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.