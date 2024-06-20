Из-за кого Англия могла проиграть Дании в матче Евро-2024

Третий подряд матч на чемпионате Европы завершился вничью 1:1, а до этого на турнире была только одна ничья в четырнадцати матчах (тоже, кстати, 1:1).

Сборная Англии вновь не впечатлила в атаке. Но если от Сербии она не пропустила, то от Дании приняла гол в свои ворота. Гарету Саутгейту не избежать критики, это очевидно.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало четырёх футболистов, из-за которых могла проиграть та или иная команда. Немного нестандартный формат вышел.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 16:11, в створ – 7:4, угловые – 4:2.

ИЗ-ЗА КОГО МОГЛА ПРОИГРАТЬ СБОРНАЯ АНГЛИИ

Букайо Сака. Запарыватель шансов сборной Англии. Нанёс три удара по чужим воротам – и все мимо. Хотя должен был вытаскивать «родоначальников футбола» на победу. Имел шансы из пределов штрафной площади, где вполне можно было попадать в ворота. С точностью подач тоже возникали проблемы у вингера лондонского «Арсенала».

Деклан Райс. Хотел посоперничать с Кристиансеном (про которого ниже) в смысле игры в пользу соперников. На счастье Райса, пара-тройка его непонятных обрезок не привела к катастрофическим последствиям для сборной Англии. Гарету Саутгейту необходимо как следует взбодрить своих подопечных перед решающим третьим туром.

ИЗ-ЗА КОГО МОГЛА ПРОИГРАТЬ СБОРНАЯ ДАНИИ

Виктор Кристиансен. Потерял концентрацию явно в неподходящий момент времени. Ловил мух, когда Уокер спокойно отбирал у него мяч перед по сути голевым пасом Кейну. Позже Кристиансен немножко реабилитировался голевым пасом на Юльманна, но ассист там был чисто символический – на маленькое расстояние в отсутствие волнорезов. От греха подальше был заменён на исходе часа игры.

Фил Фоден. Активно старался, несколько раз единолично протаскивал мяч далеко вперёд. Из пяти попыток дриблинга четыре у него оказались удачными. Попал раз в штангу, раз в створ, ещё два раза – мимо, притом что явных моментов у него не было. После ухода Фодена на замену (правда, вместе с Сакой и Кейном) практически вся острота у англичан пропала, за исключением одиночного момента Уоткинса.

Кирилл Иванцов