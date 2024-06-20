Куман рассказал, какой урок Нидерланды извлекли из матча с Польшей

Рональд Куман, тренер сборной Нидерландов, рассказал о выборе футболистов на матчи Евро-2024.

- Мы стараемся максимально эффективно использовать команду в каждой игре. У нас есть игроки, которые выходят в стартовом составе, и есть игроки, которые выходят на поле во втором тайме.

Урок, который мы извлекли из игры против Польши, заключался в том, что мы должны играть на высоком уровне в течение 90 минут, а не только 60. Кроме того, нужно быть терпеливыми, - передаёт слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Завтра Нидерланды в рамках 2-го тура группового этапа сыграют против Франции, встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.