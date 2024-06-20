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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания и Италия огласили стартовые составы на матч Евро-2024

20 Июня 2024 • 21:11 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.20 X 3.15 2 3.90
Через 0 ч. 7 мин.

Сегодня, 20 июня, сборная Испании и сборная Италии встретятся между собой в матче второго тура чемпионата Европы – 2024.

Состав сборной Испании: Симон (вр), Карвахаль, Ле Норманн, Лапорт, Кукурелья, Педри, Родри, Фабиан Руис, Ямаль, Мората, Уильямс.

Состав сборной Италии: Доннарумма (вр), ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.

Начало поединка между Испанией и Италией запланировано на 22:00 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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