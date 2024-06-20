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Чемпионат Европы по футболу 2024

Как Саутгейт может извлечь максимальную пользу из игры Фодена

20 Июня 2024 • 21:30 Комментировать
Дания
1:1
Англия
окончен

Фил Фоден – один из лучших игроков мира в составе «Манчестер Сити». Однако когда он попадает в стан сборной, то болельщики видят другого Фила Фодена. Прошло два матча на Евро-2024 и футболист пока ничего не показывает. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет и предлагает варианты, как Гарету Саутнгейту извлечь максимальную пользу из игры Фодена.

  • Получил немало критики в свой адрес после матча с Сербией.
  • Звезда «Манчестер Сити» сыграл на левом фланге напротив Букайо Сака.
  • В клубе Фоден играет на позиции полузащитника и, возможно, в сборной ему понадобится смена позиции.

Гарет Саутгейт, похоже, намерен использовать Фодена в качестве левого нападающего, но на этой позиции он редко играет за свой клуб, а это означает, что его лучшие качества часто отодвигаются на второй план. Он был подвергнут резкой критике за игру в матче против сборной Сербии и ему придётся очень постараться, чтобы мнение английских болельщиков было благосклонно по отношению к Филу.

Но у тренера сборной Англии ещё есть время, чтобы раскрыть лучшие качества шестикратного чемпиона Премьер-лиги. Возможно, для этого ему придётся внести некоторые коррективы.

Существует три способа, благодаря которым Саутгейт может из Фодена выжать лучшие качества.

Построить команду вокруг Фодена

Если Саутгейт считает, что Фоден является ключом к успеху сборной Англии, то он может решить построить команду вокруг звезды «Манчестер Сити», поставив его на профильную позицию.

Понятно, что Фодену удобно играть в роли «десятки», но в своей сборной он действует в более широком профиле. Саутгейт создал противоречие, позволяя своим игрокам свободно перемещаться по полю, но это мешает Джуду Беллингему и Фодену иметь собственное пространство.

Если Гарет хочет сыграть одновременно с Беллингемом, и Фоденом, то ему стоит поставить последнего на позицию «десятки» и выбрать для звезды Мадрида роль более глубокой «восьмерки». Наставник англичан рискует создать новую ситуацию как со Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом, если между Филом и Джудом не распределит чётко роли. Роли-то у них может разные, а цель одна – сделать всё для успеха своей сборной.

Дисбаланс и скученность, похоже, являются главными проблемами для «трех львов», и Саутгейту надо разобраться с этим, если он хочет добиться какого-либо успеха в Германии.

Использовать Фодена на фланге

Англии нужно иметь превосходство на левом фланге – это факт. И если Саутгейт решит, что там должен играть Фоден, то тогда придётся отвести Филу меньшую роль.

Игроку уровня Фодена не должна быть уготована такая участь, но если он будет играть слева на фиксированной позиции, то на фланге всегда должен быть игрок, который сможет изменить ситуацию в пользу своей команды.

Фил и ранее играл на данной позиции в «Сити», и в таком случае сборная могла бы получить большую выгоду от использования такого игрока, как Люк Шоу, который мог бы играть роль атакующего перекрывающего левого защитника.

Саутгейт ясно высказался о своём решении позволить игрокам свободно перемещаться, настаивая на том, что важнее, где Фоден закончит, чем на какой позиции он начнёт игру. Но ситуация с левым защитником в сборной Англии будет неизменной, пока Шоу не восстановится. Следовательно, пока роль для Фодена останется прежней.

Обрести уверенность и взять на себя ношу лидера

Ключевым качеством, которое отличает Фодена от других членов команды, таких как Беллингем и Букайо Сака, является их железобетонная уверенность. Присутствие Джуда Беллингема на поле вызывает страх у соперников: все знают, что он за игрок, и противники усердно работают, чтобы нейтрализовать его сильные качества.

Фодену не хватает такой уверенности и харизмы. Да, у него есть склонности к тому, чтобы командовать, но у него нет уверенности, что в этом плане он найдёт поддержку у своих партнёров по сборной.

Сеск Фабрегас после первого матча отметил, что Фодену нужно больше навязывать свою волю и не бояться рисковать.

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Слишком большое доминирование на поле может стать верным путём к катастрофе, но если Фоден хочет засиять в сборной Англии, то ему нужно стать более раскрепощённым.  Только в этом случае Фил может показать всё то, на что он действительно способен.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич


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Сборная Англии Гарет Саутгейт евро-2024 Фил Фоден ещё теги

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