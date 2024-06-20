Дешам рассказал, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о состоянии форварда команды Килиана Мбаппе.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе получил перелом носа после столкновения с игроком сборной Австрии.

— Килиан чувствует себя уже лучше. Ситуация движется в правильном направлении. Он может сыграть завтра с Нидерландами, — цитирует Дешама BBC.

Игра второго тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции состоится в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.