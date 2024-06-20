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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам рассказал, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами

20 Июня 2024 • 21:04 Комментировать (1)
Нидерланды
...
Франция
21.06 22:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о состоянии форварда команды Килиана Мбаппе.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе получил перелом носа после столкновения с игроком сборной Австрии.

— Килиан чувствует себя уже лучше. Ситуация движется в правильном направлении. Он может сыграть завтра с Нидерландами, — цитирует Дешама BBC.

Игра второго тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции состоится в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
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