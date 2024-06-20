Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места

Сборные Англии и Дании сошлись в рамках второго тура группы C на чемпионате Европы. Победа с любым счётом выводила бы команду Гарета Саутгейта в плей-офф турнира с первого места.

На момент начала матча Дания – Англия на всём Евро-2024 были сыграны три ничьи, две из которых – именно в этой группе. Словения в первом туре разошлась миром с Данией, во втором – с Сербией. Ну а Англия в минувшее воскресенье справилась с Сербией. Как справилась? Минимально – 1:0 в пользу представителей Туманного Альбиона.

Говорят, блекло и скучно играла сборная Англии в том матче. Но неужели стоило ожидать от «родоначальников футбола» блистательного остроатакующего футбола? Разве им это свойственно? Мечтать, конечно, не вредно, хотя как сказать. Англичанам главное наконец выиграть Евро впервые в своей истории – с любой игрой.

Пробу пера в отчётной встрече датчане сделали быстрее соперников. Ещё полминуты не прошло, как Хёйбьерг отметился ударом из-за пределов штрафной площади. Для Пикфорда это не стало откровением – мяч взят. Англичане через десять с небольшим минут ответили менее точно, зато потенциально вроде более опасно.

Фил Фоден с правого полуфланга крутил в дальнюю девятку, но не придал мячу нужного верчения – поэтому мимо. Однако гол был уже близок. Кайл Уокер, приободрившийся после медпомощи, подобрал мяч из-под ног зазевавшегося Кристиансена и прострелил справа. Пара рикошетов – и Гарри Кейн уже отправляет круглого в левый угол (0:1).

Это случилось на семнадцатой минуте. Датчане затем безуспешно пробовали прорваться к чужим воротам мелкими передачами. А надо было всего лишь Мортену Юльманну включить дистанционную пушку. От левой штанги мяч поразил ворота Пикфорда (1:1). Тенденция Евро с дальними голами живёт и развивается.

Ещё пробовали команды отличиться в первом тайме подобным образом, но не судьба была в этом плане. У самого Юльманна попытка была накрыта, Фоден и Хёйбьерг – в руки голкиперам. Плюс Фоден крутил по истечении официально добавленной минуты – снова не попал в створ. Ничейный счёт к перерыву.

На второй тайм англичане вышли с более атакующими намерениями. Трент выпилил чудо-кросс на правый полуфланг, а Шмейхель застрял в полупозиции, и Сака проткнул мяч головой в сетку с внешней стороны. Фоден пробил через немного минут в правую штангу, а неподготовленное добивание Саки послало мяч слишком высоко над створом.

Саутгейт освежил атаку Англии тройной заменой – Боуэн, Уоткинс и Эзе вместо Фодена, Кейна и Саки. На 71-й минуте Уоткинс удачно открылся под чёткий проникающий пас по зоне правого инсайда и пробил между ног Шмейхелю. Почему гола не произошло? Потому что вратарь датчан всё-таки успел сомкнуть ноги – угловой только.

Обменивались команды инициативой. На своей половине и те, и другие разыгрывали рискованно. Датчане о дальних ударах не забывали, но Хёйбьерг так не заставал врасплох Пикфорда. Райс не первый раз подставил партнёров обрезкой, после чего Бах прошёл Гехи, но тот вернулся и добился углового. С подачи корнера не попал в ворота Меле.

В общем, 1:1, и Англия, вяло игравшая в концовке, упустила возможность уже сейчас вырваться в плей-офф с первого места. Существует расклад, при котором «родоначальники футбола» займут третье место в квартете. Это произойдёт, если в третьем туре они проиграют Словении, а Дания возьмёт победу над Сербией.

Кирилл Иванцов