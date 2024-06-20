​Эриксен повторил рекорд датской сборной по количеству матчей

Сборная Дании проводит свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата Европы. Датчане сражаются в настоящий момент с английской сборной, которая выиграла в первом туре с минимальным преимуществом у сербов. Именно с балканцами датчанам предстоит сыграть в последнем туре.

Для датского полузащитника Кристиана Эриксена это 132-й матч в составе национальной команды, и по этому показателю он вышел на первое место. Правда, пока что не в одиночестве - такое же количество матчей у Симона Кьяера, который также включён в заявку на Евро-2024 и ещё может сыграть.