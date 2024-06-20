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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Эриксен повторил рекорд датской сборной по количеству матчей

20 Июня 2024 • 20:52 Комментировать
Дания
1:1
Англия
окончен

Сборная Дании проводит свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата Европы. Датчане сражаются в настоящий момент с английской сборной, которая выиграла в первом туре с минимальным преимуществом у сербов. Именно с балканцами датчанам предстоит сыграть в последнем туре.

Для датского полузащитника Кристиана Эриксена это 132-й матч в составе национальной команды, и по этому показателю он вышел на первое место. Правда, пока что не в одиночестве - такое же количество матчей у Симона Кьяера, который также включён в заявку на Евро-2024 и ещё может сыграть.


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Симон Кьяер Сборная Дании Кристиан Эриксен ещё теги

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