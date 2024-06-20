Дешам рассказал о целях сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о целях национальной команды.

Напомним, французы в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с минимальным счетом обыграли Австрию. Завтра, 21 июня, коллектив Дешама сыграет против Нидерландов, начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.

- Каждая игра уникальна. Мы достигли своей цели – выиграть первую игру, но сейчас речь идет о победе в следующем матче (с Нидерландами) и квалификации в плей-офф чемпионата Европы, - передаёт слова французского тренера официальный сайт УЕФА.

В заключительном матче группового этапа Франция сыграет с Польшей, матч пройдёт 25 июня.