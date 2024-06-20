Зинченко ответил, верят ли в сборной Украины в выход из группы на Евро-2024

Александр Зинченко, футболист украинской национальной команды, дал свой комментарий перед игрой 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словакией.

Напомним, встреча пройдёт 21 июня, арбитр даст стартовый свисток в 16:00 по мск.

- Завтра нас ждёт сложная игра против сильного соперника. Они вместе защищаются и идут в атаку. Ожидаем, что на каждом участке поля будет сложная борьба.

Верим ли мы в выход из группы? Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Нужно меньше говорить и больше делать на поле, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, в матче 1-го тура Евро Украина проиграла Румынии со счётом 0:3.