Мбаппе тренировался в специальной маске перед матчем с Нидерландами

Французский нападающий Килиан Мбаппе имеет шансы принять участие в матче чемпионата Европы – 2024 с Нидерландами.

Футболист сегодня принимал участие в тренировке, но на нём была специальная маска.

Напомним, 25-летний нападающий получил травму носа в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Австрией. В СМИ была информация, что футболист, возможно, будет прооперирован, а играть сможет начать только со стадии плей-офф.

Франция 21 июня встретится с Нидерландами, а спустя четыре дня сыграет против Польши.

Напомним, французы в первом туре обыграли австрийцев с минимальным преимуществом – 1:0.