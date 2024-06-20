Словения не смогла добыть первую победу на чемпионатах Европы

Сборная Словении вела в счёте в игре со сборной Сербии и была очень близка к своей первой победе в главном футбольном европейском форуме. Однако словенцы пропустили на самой последней добавленной к основному времени матча минуте, и это означало, что они не смогли одержать свою первую победу на Евро.

Ранее сборная Словении принимала участие в финальной части чемпионата Европы в 2000 году. Любопытно, что и тогда ближе всего они были к победе в матче с сербами, которые, правда, назывались «Югославией». Словенцы вели в счёте 3:0, но Синиша Михайлович и компания, несмотря на численное меньшинство, сравняли счёт, забив трижды за буквально несколько минут.