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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нидерланды – Франция: Выйдет ли Мбаппе в стартовом составе

21 Июня 2024 • 09:00 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
Через 11 ч. 37 мин.

Во втором центральном матче второго тура группового этапа Евро-2024 между собой сыграют сборные Нидерландов и Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы на эту встречу.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Дюмфрис, Веерман, Схаутен, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Депай.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабио, Канте, Тюрам, Гризманн, Дембеле, Жиру.

Интрига, появится ли в стартовом составе французов Килиан Мбаппе, у которого сломан нос. Предположим, что Дидье Дешам оставит его в запасе, но если понадобится, выпустит на поле в маске во втором тайме.

В первом туре группового этапа Нидерланды одержали волевую победу над Польшей со счётом 2:1. А сборной Франции викторию 1:0 над Австрией принёс автогол команды Ральфа Рангника.

Матч сборных Нидерландов и Франции пройдёт сегодня, 21 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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