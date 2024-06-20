Вейналдум: «На данный момент Мбаппе – лучший в мире»

Жоржиньо Вейналдум, полузащитник сборной Нидерландов, высказался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

Напомним, Нидерланды и Франция проведут матч 21 июня, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отметим, что Вейналдум и Мбаппе вместе выступали за «ПСЖ».

- Мое впечатление о нем, наверное, такое же, как и у всех. На данный момент он, пожалуй, лучший игрок в мире. То, что он делает на поле, говорит само за себя. Когда я был в Париже, мы зависали вместе, вдали от тренировок и матчей. Мы регулярно виделись. У нас была отличная дружба, и с тех пор мы поддерживаем связь, - сказал футболист.