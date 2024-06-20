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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн сравнялся по голам на Евро с Зиданом и Торресом

20 Июня 2024 • 19:38 Комментировать
Дания
1:1
Англия
1 6.00 X 3.70 2 1.70
2-й тайм

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился забитым мячом в игре второго тура чемпионата Европы – 2024.

Данный мяч стал для форварда пятым в карьере в рамках Евро. По данному показателю он догнал таких легенд, как Фернандо Торрес и Зинедин Зидан. Всего на счету 30-летнего Кейна 64 мяча в 93 играх за сборную Англии. Кроме того, нападающий оформил 19 ассистов.

В эти минуты продолжается матч между сборными Дании и Англии. Пока идет первый тайм, англичане ведут в счете 1:0.

Следить за всеми событиями поединка вы можете в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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