Кейн сравнялся по голам на Евро с Зиданом и Торресом

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился забитым мячом в игре второго тура чемпионата Европы – 2024.

Данный мяч стал для форварда пятым в карьере в рамках Евро. По данному показателю он догнал таких легенд, как Фернандо Торрес и Зинедин Зидан. Всего на счету 30-летнего Кейна 64 мяча в 93 играх за сборную Англии. Кроме того, нападающий оформил 19 ассистов.

В эти минуты продолжается матч между сборными Дании и Англии. Пока идет первый тайм, англичане ведут в счете 1:0.

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