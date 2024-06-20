Вейналдум – о матче с Францией: «Это серьёзный вызов»

Жоржиньо Вейналдум, полузащитник сборной Нидерландов, высказался о предстоящем матче чемпионата Европы – 2024 с Францией.

Напомним, встреча пройдёт 21 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Это серьезный вызов. Мы играли против них в квалификации и, к сожалению, оба раза проиграли. В этих играх можно было увидеть их качество, как командные, так и индивидуальные. Но сейчас всё может быть по-другому. Нам просто нужно верить в себя, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, в матче первого тура Нидерланды обыграли Польшу со счётом 2:1, а Франция с минимальным счётом переиграла Австрию.