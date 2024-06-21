Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался относительно провала сборной Сербии на Евро-2024.

«Хорошее выражение «проваливает». Но на данный момент Сербия цепляется. Она проваливала Евро до 95-й минуты, я думаю, не было бы этого гола, то можно было назвать провалом.

Сейчас это не провал, с Данией могут ещё зацепить очки. Видите, как бывает, до 95-й минуты можно было сказать, что этот Евро провальный для Сербии. В конце матча они зацепили ничью и могут запрыгнуть в последний вагон», — сказал Мостовой.

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