Мостовой считает, что Сербия не заслужила ничью в матче со Словенией

Александр Мостовой, в прошлом игрок национальной сборной России, дал свой комментарий относительно матча между Словенией и Сербией.

Напомним, встреча прошла сегодня и завершилась вничью со счётом 1:1, сербы забили спасительный для себя гол в компенсированное к матчу время.

- Честно говоря, по игре и по тому, как развивался матч, сербы не должны были рассчитывать на ничью. Да, было несколько подходов и моментов, но ничего такого не было, - передаёт слова экс-полузащитника «Спартака» «Чемпионат».

Сербия в заключительном матче группового этапа встретится с датчанами, матч пройдёт 25 июня, Словения в тот же день сыграет против Англии.