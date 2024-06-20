Кейн открыл счёт в матче Дания - Англия

Сборные Дании и Англии проводят матч второго тура чемпионата Европы. Откровенно скучная игра в медленном темпе неожиданно принесла гола. Виктор Кристиансен на левом фланге обороны расслабился и позволил себя обокрасть Кайлу Уокеру, который сразу рванул в штрафную и прострелил вдоль линии вратарской, двойной рикошет, и Гарри Кейн без помех наносил удар, он не имел права промахнуться и открыл счет.

На 18-й минуте игры Англия ведет 1:0 и лидирует в онлайн-таблице с 6 очками, у Словении два балла, Дании и Сербии - по одному.

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