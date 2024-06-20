Митрович высказался после ничьей со Словенией

Александар Митрович, форвард сербской сборной, дал свой комментарий после матча чемпионата Европы – 2024 со Словенией (1:1).

- Это важный гол и очко для нас. Мы отыгрались на последних секундах, но мы это полностью заслужили. В первом тайме они выглядели более лучшей командой, но мы смогли уйти от поражения. Мы создали много моментов, особенно не повезло мне. Постараемся восстановиться и быть готовы к матчу с Данией. Надеюсь, через пять дней мы покажем нашу лучшую игру, - передаёт слова сербского форварда пресс-служба УЕФА.

Встреча между Сербией и Данией пройдёт 25 июня, начало – в 22:00 по московскому времени.