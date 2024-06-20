Тренер сборной Сербии: «Мы верили в себя до конца»

Драган Стойкович, главный тренер сборной Сербии, дал свой комментарий после матча чемпионата Европы – 2024 со Словенией.

Напомним, встреча прошла 20 июня и завершилась вничью со счётом 1:1, сербы смогли отыграться в компенсированное к матчу время.

- Мы никогда не сдавались, мы верили в себя до конца. Мы создали много моментов, но просто не могли забить на протяжении всего матча. Но мы не остановились, не хотели мириться с поражением от Словении, и в конце концов это принесло свои плоды, - передаёт слова тренера сборной Сербии пресс-служба УЕФА.

В следующем матче сербы сыграют против Дании, матч пройдёт 25 июня.