Четыре игрока, из-за которых сборная Сербии чуть не проиграла Словении на Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Братья-сербы на чемпионате Европы пока не блещут. Интересно, что атакующая игра против англичан была даже более убедительной, хоть тогда и забить не удалось. В игре со Словении сербы рассчитывали исключительно на навесы и «дешёвую» пародию навала. Эта тактика в итоге результат принесла, но плей-офф не приблизила – в следующем матче нужно побеждать Данию.

Из-за кого же так сложно пришлось Сербии? Почему ничья досталась с таким трудом? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 10:14, в створ – 4:4, угловые – 4:9. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ФИЛИП МЛАДЕНОВИЧ – 4,0. Сербы так часто проигрывали левый фланг обороны, что Драган Стойкович вытерпел футбол Младеновича только до перерыва. Проиграл Филип четыре единоборства из пяти, дважды его Карничник и Шпорар прошли на дриблинге. Ни одного отбора защитник не совершил.

Подключения в атаку тоже не пошли. Главные оружия сербов (кроссы) летели в никуда – все три из трёх.

ДУШАН ВЛАХОВИЧ – 4,5. Расстраивали Стойковича и форварды. Если Митрович ещё распалял активность, неплохо боролся и создавал суматоху, то Влахович выглядел инертно. Однажды остался один после классного кросса слева – и то пробил в руки Облаку. Душана главный тренер вытерпел 64 минуты.

Всего за матч Влахович коснулся мяча 27 раз, из которых семь (почти все – назад) точных передач и десять потерь.

ТИМИ МАКС ЭЛШИК – 7,5. Теперь к героям. Да, они создали единственный гол словенцев, но так получилось, что и по ходу матча выделялись. Тими просто феноменально пахал в центре поля, на тепловой карте истоптав всю площадь от своей штрафной площади до чужой.

В активе Элшика три отбора, три диагонали в контратаке, две ключевые передачи и голевой пас на Карничника.

ЗАН КАРНИЧНИК – 8,0. А вот и сам Карничник, который для начала заменил Младеновича своей активностью, а потом и гол забил. Зан феноменально отработал в том эпизоде – сам мяч перехватил, оппонентов сбросил, контратаку развил умной передачей и открылся под завершение.

Ещё в активе Карничника два заблокированных удара, два отбора, два перехвата и два заработанных стандарта.