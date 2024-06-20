Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Словения 2 2
Дания 1 1
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре игрока, из-за которых сборная Сербии чуть не проиграла Словении на Евро-2024

20 Июня 2024 • 18:32 Комментировать
Словения
1:1
Сербия
окончен

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Братья-сербы на чемпионате Европы пока не блещут. Интересно, что атакующая игра против англичан была даже более убедительной, хоть тогда и забить не удалось. В игре со Словении сербы рассчитывали исключительно на навесы и «дешёвую» пародию навала. Эта тактика в итоге результат принесла, но плей-офф не приблизила – в следующем матче нужно побеждать Данию.

Из-за кого же так сложно пришлось Сербии? Почему ничья досталась с таким трудом? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 10:14, в створ – 4:4, угловые – 4:9. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Словения1:1Сербия
(1:0) Карничник Жан69'  
  90'Йович Лука (1:1)
Облак ЯнКарничник ЖанДркушич ВаняБийол ЯкаЯнжа Эрик  87'Стоянович Петар 76' (Випотник Жан ( 76'  90') Гнезда-Черин АдамЭлшник Тими Макс 90' (Брекало Давид ( 90') Млакар Ян 64' (Горенц-Станкович Йон ( 64') Шпорар АндражШешко Беньямин 76' (Вербич Беньямин ( 76')
Запасные: Зугеля НиноКуртич ЯсминЛоврич СандиИличич ЙосипВекич ИгорХорват ТомиЖелькович АдрианБлажич МихаЦелар ЖанБелек ВидБалковец Юре
Райкович ПредрагВелькович МилошМиленкович НиколаПавлович СтрахиньяЖивкович Андрия 82' (Бирманчевич Велько ( 82') Младенович Филип  25' 46' (Гачинович Мият ( 46'  90') Илич ИванЛукич Саша  54' 64' (Милинкович-Савич Сергей ( 64') Тадич Душан 82' (Самарджич Лазар ( 82') Влахович Душан 64' (Йович Лука ( 64'  90') Митрович Александар
Запасные: Максимович НеманьяРатков ПетарГудель НеманьяМияйлович СрджанБабич СрджанКостич ФилипСпайич УрошНеманья СтойичМилинкович-Савич ВаняПетрович Джордже
20 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

ФИЛИП МЛАДЕНОВИЧ – 4,0. Сербы так часто проигрывали левый фланг обороны, что Драган Стойкович вытерпел футбол Младеновича только до перерыва. Проиграл Филип четыре единоборства из пяти, дважды его Карничник и Шпорар прошли на дриблинге. Ни одного отбора защитник не совершил.

Подключения в атаку тоже не пошли. Главные оружия сербов (кроссы) летели в никуда – все три из трёх.

ДУШАН ВЛАХОВИЧ – 4,5. Расстраивали Стойковича и форварды. Если Митрович ещё распалял активность, неплохо боролся и создавал суматоху, то Влахович выглядел инертно. Однажды остался один после классного кросса слева – и то пробил в руки Облаку. Душана главный тренер вытерпел 64 минуты.

 Всего за матч Влахович коснулся мяча 27 раз, из которых семь (почти все – назад) точных передач и десять потерь.

ТИМИ МАКС ЭЛШИК – 7,5. Теперь к героям. Да, они создали единственный гол словенцев, но так получилось, что и по ходу матча выделялись. Тими просто феноменально пахал в центре поля, на тепловой карте истоптав всю площадь от своей штрафной площади до чужой.

В активе Элшика три отбора, три диагонали в контратаке, две ключевые передачи и голевой пас на Карничника.

ЗАН КАРНИЧНИК – 8,0. А вот и сам Карничник, который для начала заменил Младеновича своей активностью, а потом и гол забил. Зан феноменально отработал в том эпизоде – сам мяч перехватил, оппонентов сбросил, контратаку развил умной передачей и открылся под завершение.

Ещё в активе Карничника два заблокированных удара, два отбора, два перехвата и два заработанных стандарта.

Лучший игрок матча Словения – Сербия
Зан Карничник Тими Макс Элшик Ян Облак Душан Тадич Иван Илич Лука Йович Другой, напишу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Словении

Новости по матчу

Сегодня, 20 Июня
18:32
Четыре игрока, из-за которых сборная Сербии чуть не проиграла Словении на Евро-2024
17:55
Сборная Сербии на последних секундах спасла ничью в матче против Словении 4
17:48
Рекорд Евро: В 45 последних матчах не было нулевых ничьих
17:31
Сборная Словении открыла счёт и приблизила сербов к вылету
15:30
Словения - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:54
Сборные Словении и Сербии назвали состав на матч Евро-2024
11:43
Ставка и прогноз на матч Словения — Сербия Евро-2024 — 20 июня 2024
02:25
Точный прогноз и ставка на матч Словения – Сербия Евро-2024 – 20 июня 2024
02:09
Словения - Сербия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Июня
23:13
Надёжная ставка и прогноз на матч Словения — Сербия чемпионата Европы — 20 июня 2024
18:46
Словения – Сербия: прогноз и ставки БК Pinnacle
18 Июня
17:24
Сборная Сербии потеряла важного игрока на Евро-2024
15:39
Ставка и прогноз на точный счёт матча Словения — Сербия Евро-2024 — 20 июня 2024
17 Июня
23:08
Надёжная ставка и прогноз на матч Словения – Сербия Евро-2024 – 20 июня 2024
00:18
Ставка и прогноз на матч Словения – Сербия Евро-2024 – 20 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024 Месси объяснил, почему не говорит на английском Рой Кин раскритиковал Мбаппе за поступок на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Словения Словения
Сербия Сербия
1
1
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
20.06.24 в 22:00
Испания Испания
Италия Италия
2.35 3.20 3.20
Видео
21.06.24 в 16:00
Словакия Словакия
Украина Украина
3.85 3.30 2.05
Видео
21.06.24 в 19:00
Польша Польша
Австрия Австрия
3.40 3.30 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
18:30 · Чемпионат Европы 2024
Дания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:54 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем – в основе: Сборные Дании и Англии назвали составы
17:48 · Чемпионат Европы 2024
Рекорд Евро: В 45 последних матчах не было нулевых ничьих
17:31 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Словении открыла счёт и приблизила сербов к вылету
17:10 · Чемпионат Европы 2024
Бабич: Меня не впечатлили Беллингем, Кейн и Сака
16:48 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты из Дании дразнят англичан перед матчем Евро-2024
15:59 · Чемпионат Европы 2024
Ракитич странно отреагировал на неудачу сборной Хорватии на Евро-2024
15:38 · Чемпионат Европы 2024
В полку Мбаппе прибыло: Ещё один игрок сломал нос на Евро-2024
15:32 · Чемпионат Европы 2024
Сыграет ли Мбаппе: всё зависит от маски
15:30 · Чемпионат Европы 2024
Словения - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:10 · Чемпионат Европы 2024
Кирьяков выделил главного фаворита чемпионата Европы – 2024
15:06 · Чемпионат Европы 2024
​Мойес: «Шотландцы сыграли намного интенсивнее»
14:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Словении и Сербии назвали состав на матч Евро-2024
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис – о Мбаппе: «Это не травма, вставили хрящ – побежал дальше»
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Вопрос журналиста обидел Модрича – капитан Хорватии просто ушёл
Все новости