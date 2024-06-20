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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Сербии на последних секундах спасла ничью в матче против Словении

20 Июня 2024 • 17:55 Комментировать (2)
Словения
1:1
Сербия
окончен

Сборные Словении и Сербии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 20 июня.

Протокол игры  
Словения1:1Сербия
(1:0) Карничник Зан69'  
  (1:1) Йович Лука
Облак ЯнКарничник ЗанДркушич ВаняБийол ЯкаЯнжа Эрик  87'Стоянович Петар 76' (Випотник Жан ( 76'  90') Гнезда-Черин АдамЭлшик Тими Макс 90' (Брекало Давид ( 90') Млакар Ян 64' (Горенц-Станкович Йон ( 64') Шпорар АндражШешко Беньямин 76' (Вербич Беньямин ( 76')
Запасные: Зугеля НиноКуртич ЯсминЛоврич СандиИличич ЙосипВекич ИгорХорват ТомиЖелькович АдрианБлажич МихаЦелар ЖанБелек ВидБалковец Юре
Райкович ПредрагВелькович МилошМиленкович НиколаПавлович СтрахиньяЖивкович Андрия 82' (Бирманчевич Велько ( 82') Младенович Филип  25' 46' (Гачинович Мийат ( 46'  90') Илич ИванЛукич Саша  54' 64' (Милинкович-Савич Сергей ( 64') Тадич Душан 82' (Самарджич Лазар ( 82') Влахович Душан 64' (Йович Лука ( 64'  90') Митрович Александар
Запасные: Максимович НеманьяРатков ПетарГудель НеманьяМияйлович СрджанБабич СрджанКостич ФилипСпайич УрошНеманья СтойичМилинкович-Савич ВаняПетрович Джордже
20 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Балканское дерби на чемпионате Европы. Не так уж давно Словения и Сербия были частью одной большой страны – Югославии, а теперь бьются на Евро-2024 друг против друга. К очному поединку подошли они не в лучшем настроении: сербы бодались неплохо, но минимально уступили Англии, а словенцы только на 1:1 вырулили в матче против датчан. Была и другая сторона ситуации – победа нужна, но рисковать никто не хочет, ведь любая ошибка может стать решающей.

Команды решили сыграть по второй стратегии. Неспешное начало матча сопровождалось преимуществом Словении, почему-то именно подопечные Кека чувствовали себя уверенно, а звёздные сербы нервничали. И оборона только усугубляла положение. Просто потеряли Млакара на правом краю штрафной площади, дошла простенькая передача до Яна, а тот плотно пробил. Только Райкович спас сербов от гола.

Сербы вроде бы пришли в себя, навалились парой позиционных атак. Но удара Влаховича аккурат по позиции Облака, когда Душан замкнул кросс слева, и подача Тадича от угла поля, когда чуть не замкнул Митрович не выглядели очень уж опасно. А вот когда Элшник взял подбор после собственного удара и ещё добавил метров с 12 – чуть не сломалась штанга. Было ещё и добивание Шешко, после которого мяч улетел выше пустых ворот.

Все сербские моменты возникали после банальных подач, а словенцы атаковали не просто острее, ещё и разнообразнее. Правда, после одной и таких рядовых подач Тадича чуть-чуть Бйиол не оформил автогол, переведя мяч всё-таки выше перекладины. В ответ Беньямин Шешко на рывке ушёл от оппонента, сближаться с голкипером не стал, а ударом со средней дистанции направил мяч под перекладину – Райкович вновь выручил в блестящем броске.

И всё-таки сборная Словении смотрелась лучше, по логике игры вытекал гол команды Кека. И он случился. На 69-й минуте Карничник перехватил мяч на своей половине поля, обыграл двух соперников и разогнал контратаку передачей налево. Оттуда Элшник прострелил обратно на Зана, решившего эпизод ударом в касание – 1:0.

У сербов был шанс на ничью: стандартная подача с фланга, которую замыкает Митрович. Мяч срикошетил о всё того же Карничника и врезался в перекладину. Красиво, опасно, но гола нет. И катилось ко второму минимальному поражению сербов, но на шестой (из пяти) добавленной минуте высказался Йович. Подача Илича от угла поля нашла голову Луки, а тот кивнул точно в угол - 1:1. Сербы всё равно пока остаются на последнем месте в группе.

Сербия вылетит ещё на групповом этапе?
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Словении

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Комментарии (2) Все комментарии
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Антидыня
20 Июня 2024 в 17:59
Ай, рад за братушек!!!
One Live
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