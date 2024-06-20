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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем – в основе: Сборные Дании и Англии назвали составы

20 Июня 2024 • 17:54 Комментировать
Дания
...
Англия
1 6.00 X 3.70 2 1.70
Через 0 ч. 44 мин.

Во втором матче дня на чемпионате Европы лицом к лицу сойдутся сборные Дании и Англии. Стартовые составы команд уже были озвучены, приводим их ниже.

Состав Дании: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Кристенсен, Меле, Кристиансен, Хёйбьерг, Юльманн, Эриксен, Хёйлунн, Винд.

Состав Англии: Пикфорд, Уокер, Гехи, Стоунс, Триппьер, Александер-Арнольд, Райс, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

Матч между сборными Дании и Англии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в первом туре группового этапа Дания сыграла вничью со Словенией (1:1), а Англия обыграла Сербию (1:0).

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Сборная Англии Сборная Дании

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