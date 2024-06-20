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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рекорд Евро: В 45 последних матчах не было нулевых ничьих

20 Июня 2024 • 17:48 Комментировать
Словения
1:1
Сербия
окончен

В четверг на чемпионате Европы проходит матч между сборными Словении и Сербии. По ходу второго тайма словенской команде удалось открыть счёт. Это означает, что и в этом поединке не будет зафиксирована первая нулевая ничья на Евро-2024.

Журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, обращает внимание на то, что серия без 0:0 на чемпионатах Европы достигла же 45 игр. Это рекорд.

В последний раз счёт 0:0 за Евро фиксировался 18 июня 2021 года. В тот день без голов завершился матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии.

Следить за матчем Словения – Сербия можно в текстовой трансляции.

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