Сборная Словении открыла счёт и приблизила сербов к вылету

В первом матче дня на Евро-2024 играют сборные Словении и Сербии. На 69-й минуте у номинальных хозяев сработала контратака, которая началась с правого фланга на своей половине поля. Длинный перевод по диагонали на левый фланг, Тими Макс Элшник от угла штрафной прострелил на дальнюю штангу, а там неприкрытый Зак Карничник легко переправил мяч в ближний угол ворот соперника.

1:0 на табло, словенцы с 4 очками выходят на первое место, соперник с нулем баллов последний. У Англии три очка, у Дании - одно. Эти команды сыграют между собой в 19:00. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.