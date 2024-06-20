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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бабич: Меня не впечатлили Беллингем, Кейн и Сака

20 Июня 2024 • 17:10 Комментировать
Сербия
0:1
Англия

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Англией.

— С Англией мы играли лучше. Меня никто оттуда не впечатлил. Ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – реально никого не могу и не хочу выделять, — приводит слова Бабича Sports.

Футболист считает, что сборная Англии играет в скучный футбол, и в минувшем матче Сербия заслуживала ничью.

Напомним, игра завершилась победой англичан со счетом 1:0. В эти минуты Сербия встречается со Словенией в рамках второго тура Евро-2024. Текстовая трансляция игры доступна на спортивном портале LiveResult.

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