Бабич: Меня не впечатлили Беллингем, Кейн и Сака

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Англией.

— С Англией мы играли лучше. Меня никто оттуда не впечатлил. Ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – реально никого не могу и не хочу выделять, — приводит слова Бабича Sports.

Футболист считает, что сборная Англии играет в скучный футбол, и в минувшем матче Сербия заслуживала ничью.

Напомним, игра завершилась победой англичан со счетом 1:0. В эти минуты Сербия встречается со Словенией в рамках второго тура Евро-2024. Текстовая трансляция игры доступна на спортивном портале LiveResult.