Фанаты из Дании дразнят англичан перед матчем Евро-2024

В четверг в одном из матчей на Евро-2024 сыграют сборные Дании и Англии. В социальных сетях появились видео, снятые незадолго до начала матча на улицах в окрестностях стадиона. На видео слышно, как датские фанаты дразнят любителей футбола из Англии.

«Англия, футбол никогда не вернётся домой», - скандируют поклонники сборной Дании.

О возвращении футбола домой англичане говорят, когда речь идёт о задаче выиграть чемпионат Европы. Сборная Англии ещё не выигрывала Евро, хотя именно англичане считаются родоначальниками футбола.

Матч между сборными Дании и Англии стартует в 19:00, не пропустите текстовую трансляцию.