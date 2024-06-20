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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ракитич странно отреагировал на неудачу сборной Хорватии на Евро-2024

20 Июня 2024 • 15:59 Комментировать
Хорватия
2:2
Албания

В среду сборная Хорватии не смогла добиться приемлемого результата в игре против Албании на чемпионате Европы. Казалось, хорваты выдали камбэк, превратив 0:1 в 2:1, но в концовке албанцы забили гол – в итоге 2:2.

Через несколько часов после финального свистка публикацию в социальной сети сделал бывший игрок сборной Хорватии Иван Ракитич. Он сделал репост публикации болельщика. Она представляет собой фотографию Ракитича и текст: «Лучший футболист в истории Хорватии».

Отметим, что Иван Ракитич в последний раз выступал за сборную Хорватии в 2019 году.  36-летний футболист, представляющий «Аль-Шабаб», весьма странно отреагировал на неудачу команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Иван Ракитич

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