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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тенденции Евро-2024, на которые нужно обратить внимание

20 Июня 2024 • 15:51 Комментировать (1)

Отгремел 1-й тур чемпионата Европы – 2024, который подарил немало интересных событий. Постараемся обозначить главные тренды континентального первенства.

Удары издали

По данным Opta, за первый тур Евро-2024 32% голов было забито дальними ударами. Это рекордный показатель голов из-за пределов штрафной за всю историю чемпионатов Европы. Интересно, что в клубном сезоне количество голов издали сократилось, а на самом турнире футболисты часто прибегают к этому приёму. Связано это как с тем, что взаимопонимание в сборной не может быть столь отлажено, как в клубе, а значит игрокам чаще приходится брать инициативу на себя, так и с тем, что ряд команд глубоко выстраивают оборону и не всегда получается взломать ее комбинациями. Также не стоит сбрасывать со счетов фактор погоды: в Германии льют дожди, а в таких условиях дальние удары особенно опасны.

Тихие концовки

Из всех сыгранных матчей только в одном поединке результат определился в дополнительное время. Франсишку Консейсау, сын именитого Сержиу Консейсау, забил победный гол в ворота сборной Чехии. Показательно и то, что ни одна команда не сумела сравнять счёт в концовке игры. Во многом это связано с тем, что из группы выходят 3 команды, и на данный момент нет смысла рисковать. Заключительный тур должен подарить больше горячих концовок, ведь уже придётся идти на риск.

Господин автогол

Ни один футболист в 1-м туре не смог забить больше гола, хотя тур стал самым результативным с момента, когда в турнире стало участвовать 24 страны. Забивалось 2,83 гола в среднем за матч. На двух предыдущих турнирах этот показатель был скромнее. В 2020-м — 2,33 мяча за игру, в 2016-м — 1,83. При этом 3 раза футболисты забивали в свои ворота. Антонио Рюдигер сделал это в 1-й же игре против Шотландии, австриец Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота в игре с Францией, а Робин Хранак стал автором автогола в игре с Португалией.

Гастро-баттл

Власти ожидали, что этот турнир может стать напряженным, с точки зрения столкновений болельщиков, однако пока все проходит относительно мирно. Зато фанаты национальных сборных изящно подкалывают своих соперников. Один из болельщиков сборной Швейцарии на игре с венграми показал баннер, на котором было написано «Фондю лучше гуляша». Забавно, что швейцарцы в раздевалке действительно ели фондю. Болельщики сборной Албании демонстративно ломали спагетти на глазах итальянцев, которые картинно сокрушались, а затем дружелюбно хлопали в ответ, и никакой агрессии. Досталось и голландцам (на их игре против Польши был баннер «Колбаса лучше гауды»), а затем и французам (болельщики сборной Австрии ломали багеты на глазах французов). И уж лучше пусть будет больше таких моментов, чем стычек, как у англичан и сербов.

Сергей Румянцев

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Комментарии (1) Все комментарии
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k-007
20 Июня 2024 в 16:35
Какая-то спланированная постановка с гастро батлом, уж больно все однотипно
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