В полку Мбаппе прибыло: Ещё один игрок сломал нос на Евро-2024

Килиан Мбаппе не смог доиграть первый матч на чемпионате Европы, в котором Франция обыграла Австрию со счётом 1:0. Теперь непонятно, сможет ли звёздный француз сыграть против Нидерландов в пятницу вечером.

Выяснилось, что перелом носа на Евро-2024 получил ещё один игрок – защитник сборной Швейцарии Фабиан Шёр. Футболист признался в интервью Blue Sport, что он сломал нос на 19-й минуте, но продолжил игру после оказания медицинской помощи. В итоге Шёр отыграл до самого финального свистка.

Пока неизвестно, сыграет ли Фабиан Шёр против Германии в третьем туре. Матч пройдёт в воскресенье, 23 июня.